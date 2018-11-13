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"سريع وضوءه ساطع"..أيرلندا تحقق فى رصد طيارين لجسم غريب طائر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:47 م
"سريع وضوءه ساطع"..أيرلندا تحقق فى رصد طيارين لجسم غريب طائر سماء أيرلندا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هيئة الطيران الأيرلندية تحقق فى رصد طيارين فى طائرة تجارية لجسم غير معروف يحلق فوق أيرلندا.
 
وأضافت الصحيفة أنه في صباح يوم 9 نوفمبر، اتصل قائد طائرة الخطوط الجوية البريطانية BA94 من مونتريال بحركة الملاحة الجوية في شانون للإبلاغ عن رؤية جسم يتحرك فوق الطائرة، وسأل عما إذا كانت هناك أي مناورات عسكرية تجري قبالة الساحل الغربي لأيرلندا.
 
وقالت قائدة الطائرة "كان يتحرك بسرعة كبيرة.. ظهر على جانبنا الأيسر ثم انحرف بسرعة إلى الشمال، كان ضوءًا ساطعًا للغاية واختفى بسرعة عالية جدًا. "
 
وأبلغت قائدة الطائرة أنه لم تكن هناك تدريبات عسكرية في المنطقة، وقال التقرير "لا يوجد شيء يظهر على رادار رئيسي أو ثانوي".
 
وقالت إن طائرتها والجسم لم يكونا على مسار تصادمي، لكنها كانت "تتساءل" عما يمكن أن يكون.
 
وذكرت الطائرات الأخرى التي تحلق في المنطقة نفس الشيء، ووصف الطيار الذي كان يطير بطائرة فيرجن إيرلاينز من أورلاندو إلى مانشستر المنظر بأنه "نيزك أو كائن آخر ..مشرق جدا." 
 
 

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