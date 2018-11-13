video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة تطالب بحبس زوجها بعد احتجازها وتعذيبها والتسبب فى إجهاضها

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:43 ص
زوجة تطالب بحبس زوجها بعد احتجازها وتعذيبها والتسبب فى إجهاضها خلافات زوجية،صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبي
إضافة تعليق

أقامت زوجة دعوى قضائية،أمام محكمة الجيزة، طالبت فيها بحبس زوجها، بعد أن تسبب فى إجهاضها وضربها بآلة حادة على رأسها، أثر احتجازه لها طوال أسبوع فى منزلها ورفضه تواصلها مع أهلها.

وتروي الزوج "ه.س.أ" قصتها مع العنف الزوجى فى دعواها التى طالبت فيها بحبس زوجها قائلة : عام ونصف مضى على زواجى رأيت فيهم الجحيم  بعد أن كدت أموت فى يديه، حبسنى وأنهال عليا ضربا وكأنى خصما له ولست زوجته، ورغم الاستغاثات تركنى أنزف وأرتعش من الخوف وأنا أرى فى عينه النية بقتلى وتنفيذ تهديده .

وأكدت الزوجة أنها أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بتطليقها للضرر، مضيفة: نجوت من محاولة الفتك بى بمعجزة وتسبب فى قتل جنينى بعد محاولة إجهاضى عمدا وضربى وتعذيبى حتى كدت أن ألفظ أنفاسى الأخيرة بين يديه وأذوق على يديه العذاب والويل.

وأضافت: اكتشفت عنفه بعد أن جمعنى وزوجى منزل واحد، كان ينهال على ضربا بجنون حال غضبه،  لأصاب بجروح وكدمات خطيرة ،وعندما حاولت أن أشكو لأهله تعرضت لحفلة تعذيب انتقاما منى وتركنى غريقة فى دمائى.

وأكدت: "عانيت من المشاكل وبلطجة زوجى وأهله على وشعرت بالتهديد على حياتى بسبب وقوفه لى بالمرصاد واحتجازى و تعذيبى حتى كدت أن أموت من كثرة العنف والخوف منه وقال لى بأنه لن يتركنى أرحل إلا بعد التأكد من سقوط الجنين الذى أحمله.

وقدمت الزوجة تقرير طبي كامل فى البلاغ الذى حررته أمام قسم شرطة الجيزة بعد أن لاذت بالفرار بمساعدة  جارتها .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس ربة منزل وعاطل حاولا سرقة سوبر ماركت شهير بالبساتين

زواج القبائل شريعة أقوى من القانون.. صرخات مكتومة لقاصرات فى الواحات البحرية تزوجن رغما عنهن.. والتهجير والتهديد بالقتل والحرمان من الأبناء جزاء المتمردات.. والنتيجة أطفال بلا نسب وفتيات مطلقات بلا عائل

مادة لحبس الزوج حال تخلفه عن دفع النفقة الزوجية.. تعرف عليها

زوج: أشقاء طليقتى تعدوا على بالضرب واقتحموا منزلى

محكمه الاسره

دعوى طلاق

خلافات زوجيه

ضرب الزوجات

جنحه ضرب

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

حوادث مصر




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة