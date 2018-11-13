زوجة تطالب بحبس زوجها بعد احتجازها وتعذيبها والتسبب فى إجهاضها

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى قضائية،أمام محكمة الجيزة، طالبت فيها بحبس زوجها، بعد أن تسبب فى إجهاضها وضربها بآلة حادة على رأسها، أثر احتجازه لها طوال أسبوع فى منزلها ورفضه تواصلها مع أهلها.

وتروي الزوج "ه.س.أ" قصتها مع العنف الزوجى فى دعواها التى طالبت فيها بحبس زوجها قائلة : عام ونصف مضى على زواجى رأيت فيهم الجحيم بعد أن كدت أموت فى يديه، حبسنى وأنهال عليا ضربا وكأنى خصما له ولست زوجته، ورغم الاستغاثات تركنى أنزف وأرتعش من الخوف وأنا أرى فى عينه النية بقتلى وتنفيذ تهديده .

وأكدت الزوجة أنها أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بتطليقها للضرر، مضيفة: نجوت من محاولة الفتك بى بمعجزة وتسبب فى قتل جنينى بعد محاولة إجهاضى عمدا وضربى وتعذيبى حتى كدت أن ألفظ أنفاسى الأخيرة بين يديه وأذوق على يديه العذاب والويل.

وأضافت: اكتشفت عنفه بعد أن جمعنى وزوجى منزل واحد، كان ينهال على ضربا بجنون حال غضبه، لأصاب بجروح وكدمات خطيرة ،وعندما حاولت أن أشكو لأهله تعرضت لحفلة تعذيب انتقاما منى وتركنى غريقة فى دمائى.

وأكدت: "عانيت من المشاكل وبلطجة زوجى وأهله على وشعرت بالتهديد على حياتى بسبب وقوفه لى بالمرصاد واحتجازى و تعذيبى حتى كدت أن أموت من كثرة العنف والخوف منه وقال لى بأنه لن يتركنى أرحل إلا بعد التأكد من سقوط الجنين الذى أحمله.

وقدمت الزوجة تقرير طبي كامل فى البلاغ الذى حررته أمام قسم شرطة الجيزة بعد أن لاذت بالفرار بمساعدة جارتها .