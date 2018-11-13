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رداً على "الهاشم".. نشطاء يتداولون فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتى يشيد بدور مصر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:55 م
رداً على "الهاشم".. نشطاء يتداولون فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتى يشيد بدور مصر مرزوق الغاىنم
كتب- هاشم الفخرانى
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ردا على صفاء الهاشم النائبة الكويتية بالبرلمان الكويتى، وتعليقها على وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة مقطع فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم يشيد بالدورى المصرى المهم فى المنطقة.

وأشاد " الغانم" بدور مصر التاريخى، قائلا: إن مصر قلب ورئة الجسم العربى، متى تنفست مصر انتعش الجسم العربى، ومتى اختنقت مصر اختل الجسم العربى، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والكويت هى علاقات تاريخية.

 

وذكر "الغانم" فضل مصر، حيث قال إن أول البعثات التعليمية فى دولة الكويت وضمت العشرات من المعلمين كانت من مصر  فى أوائل الأربعينيات.


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