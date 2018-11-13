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رئيس موانى البحر الأحمر يستقبل حالات مرضية على السفينة السياحية AID Aprima

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:02 م
رئيس موانى البحر الأحمر يستقبل حالات مرضية على السفينة السياحية AID Aprima استقبال حالات مرضية طارئةعلى السفينة السياحية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تلقى ميناء سفاجا طلب من السفينة السياحية AID Aprima بالسماح بالدخول الاضطرارى للميناء لإنزال حالات مرضية وعمل لحام تحت الماء لأحد التنكات وعلى الفور تدخل اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر للسماح بدخول السفينة لرصيف أبو طرطور لاستقبال الحالات المرضية وتقديم ما يلزم من خدمات للسفينة السياحية من أعمال الصيانة.

 

وشدد أبو سنة، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع الحجر الصحى لتجهيز سيارة إسعاف وسط تجهيزات صحية على اعلى مستوى برفقة طاقم من الأطباء والممرضين لاستقبال الحالات المرضية لسائحتين المانيتين وتم تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم لمستشفى الغردقة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتلقى العلاج.

 

وكانت السفينة السياحية AID Aprima الرافعة لعلم إيطاليا فى أثناء رحلتها من اليونان إلى العقبة واجهت سائحتين اعراض مرضية طارئة مما اضطر السفينة لطلب الدخول لميناء سفاجا لعلاج الحالات المرضية والقيام بأعمال صيانة للسفينة.

 


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