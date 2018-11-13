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رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد حفل إستقبال الطلاب الجدد بكليات الأقصر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:51 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد حفل إستقبال الطلاب الجدد بكليات الأقصر جاانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد الدكتور عباس منصور ،  رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الثلاثاء، حفل إستقبال الطلاب الجدد بكليات فرع الجامعة بالأقصر، بحضور الدكتور محمود خضارى ،  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو الفضل بدران ،  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف الغرباوى ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صالح عبد المعطى  ، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الاقصر السابق.

وتوجه رئيس الجامعة بالتهنئة للطلاب الجدد، وأكد حرص الجامعة على توفير كافة أوجه الدعم للطلاب للتحصيل الدراسى والإشتراك فى الأنشطة الطلابية المختلفة، وأن الجامعة حريصة على تعزيز العلاقات الدولية مع مختلف المؤسسات التعليمية وتعمل على استكمال انشاء كليات فرع الجامعة بالاقصر لتصبح جامعة مستقلة.

وتحدث الدكتور محمد أبو الفضل بدران ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أهمية الانشطة الطلابية فى صقل مهارات الطلاب ووجه الدعوة للطلاب للمشاركة فى أنشطة الجامعة الرياضية والفنية والثقافية والإجتماعية، وتضمنت فقرات حفل الإستقبال فقرات فنية قام بأدائها طلاب كليات فرع الجامعة بالاقصر، وشهد الحفل عمداء كليات فرع الجامعة بالأقصر وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وحضور طلابى كبير.

 

 


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