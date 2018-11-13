رئيس الوزراء العراقى: الانتهاء من استكمال التشكيلة الوزارية قريبا

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أكد عادل عبد المهدى رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة، مجددا قرب الانتهاء من استكمال التشكيلة الوزارية.

وقال عبد المهدى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء - إن القوات الأمنية تفرض سيطرتها على الحدود العراقية السورية.

وبشأن العلاقة بين المركز والإقليم، أشار عبد المهدى إلى أن هناك علاقات إيجابية بين الحكومة المركزية والإقليم لحل الإشكالات السابقة بشأن تصدير النفط.

وأكدت الرئاسات الثلاث السبت الماضى على الإسراع بإكمال التشكيلة الوزارية وإقرار الموازنة، مؤكدين ضرورة اليقظة والحذر ودعم القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها.