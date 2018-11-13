حريق يلتهم محتويات مصنع كراسى بالمحلة دون وقوع إصابات

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بنشوب حريق بمصنع كراسي بمنطقة عزبة خضر، انتقلت قوات الحماية المدنية، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، واللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة، وتمكنت الحماية المدنية من اخماد النيران بعد أن أتت على محتويات المصنع، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.