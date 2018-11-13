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حريق يلتهم محتويات مصنع كراسى بالمحلة دون وقوع إصابات

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:56 م
حريق يلتهم محتويات مصنع كراسى بالمحلة دون وقوع إصابات جانب من الحريق
الغربية – عادل ضرة
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نشب صباح اليوم الثلاثاء، حريق داخل مصنع كراسي بعزبة خضر التابعة لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، بسبب ماس كهربائي، والتهمت النيران محتويات المصنع دون حدوث إصابات، وانتقلت 3 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بنشوب حريق بمصنع كراسي بمنطقة عزبة خضر، انتقلت قوات الحماية المدنية، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، واللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة، وتمكنت الحماية المدنية من اخماد النيران بعد أن أتت على محتويات المصنع، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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