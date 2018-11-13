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حبس 3 تجار مخدرات بعد ضبطهم وبحوزتهم كيلو حشيش وأفيون بسوهاج

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:48 ص
حبس 3 تجار مخدرات بعد ضبطهم وبحوزتهم كيلو حشيش وأفيون بسوهاج أفيون - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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قررت محكمة جنايات البلينا جنوب محافظة سوهاج، حبس 3 تجار للمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" بسوهاج من ضبطهم وبحوزتهم 2 لفافة أفيون وكمية من مخدر الحشيش و200 طلقة و8 خزن وسلاح أبيض.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" بسوهاج من إلقاء القبض على 3 أشخاص يقيمن بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، وذلك عقب قيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وردت معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة الصعيد" بسوهاج، مفادها قيام "أبو شوشه م م م" 40 سنة عامل و"حازم ع م م" 35 سنة عامل، و "خالد ع م م" 32 سنة عامل ويقيمون الوحلية دائرة مركز البلينا بالاتجار فـى المواد المخدرة .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز البلينا، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى بسوهاج، وتم ضبطهم وبحوزتهم "2" لفافة كبيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الأفيون المخدر وزنت حوالى "750" جراما، كمية من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى " 500" جرام، "200" طلقة عيار 7.62 × 39 و"8" خزن، دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ملك الثالث، ميزان حساس، سلاح أبيض "سكين"، "3" هواتف محمولة، مبلغ "10.650" جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.


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