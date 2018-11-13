video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جيران ميانمار يدعون لمحاسبة المسؤولين عن جرائم وحشية فى ولاية راخين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:22 ص
جيران ميانمار يدعون لمحاسبة المسؤولين عن جرائم وحشية فى ولاية راخين الروهينجا
رويترز
إضافة تعليق

ذكر بيان يجرى إعداده لقمة إقليمية أن دول جنوب شرق آسيا تدعو "لمحاسبة" المسؤولين عن ارتكاب جرائم وحشية فى ولاية راخين بميانمار مما يعكس اتخاذ المجموعة لموقف أشد.

وقالت مسودة بيان رئيس القمة، التى أطلعت عليها رويترز لكن قد تتغير قبل أن يلقيها لي هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة، الدولة المضيفة، فى ختام اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إن الوضع فى ولاية راخين "مثير للقلق".

ولم يرد زاو هتاى المتحدث باسم حكومة ميانمار على الاتصالات التى تطالب بالتعقيب على رسالة القمة. وقد يصدر بيان نهائى للقمة بعد اجتماع زعماء آسيان اليوم الثلاثاء.

كان تقرير للأمم المتحدة فى أغسطس سرد تفاصيل بشأن عمليات قتل واغتصاب جماعى بنية ارتكاب إبادة فى حملة عسكرية بدأها جيش ميانمار فى عام 2017 وأسفرت عن طرد مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين من راخين إلى بنجلادش المجاورة. ودعا التقرير لمحاسبة قائد الجيش وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولى. وتنفى ميانمار معظم الاتهامات الواردة فى التقرير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميانمار تستعد لعودة لاجئين من الروهينجا وسط تحذيرات من الأمم المتحدة

الجارديان: مخاوف تساور لاجئى الروهينجا مع قرب إعادتهم قسرا إلى ميانمار

فيس بوك: علينا بذل مزيد من الجهد لحماية المسلمين فى ميانمار

ميانمار

الروهينجا

ولاية راخين

آسيان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة