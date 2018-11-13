جيران ميانمار يدعون لمحاسبة المسؤولين عن جرائم وحشية فى ولاية راخين

رويترز

ذكر بيان يجرى إعداده لقمة إقليمية أن دول جنوب شرق آسيا تدعو "لمحاسبة" المسؤولين عن ارتكاب جرائم وحشية فى ولاية راخين بميانمار مما يعكس اتخاذ المجموعة لموقف أشد.

وقالت مسودة بيان رئيس القمة، التى أطلعت عليها رويترز لكن قد تتغير قبل أن يلقيها لي هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة، الدولة المضيفة، فى ختام اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إن الوضع فى ولاية راخين "مثير للقلق".

ولم يرد زاو هتاى المتحدث باسم حكومة ميانمار على الاتصالات التى تطالب بالتعقيب على رسالة القمة. وقد يصدر بيان نهائى للقمة بعد اجتماع زعماء آسيان اليوم الثلاثاء.

كان تقرير للأمم المتحدة فى أغسطس سرد تفاصيل بشأن عمليات قتل واغتصاب جماعى بنية ارتكاب إبادة فى حملة عسكرية بدأها جيش ميانمار فى عام 2017 وأسفرت عن طرد مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين من راخين إلى بنجلادش المجاورة. ودعا التقرير لمحاسبة قائد الجيش وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولى. وتنفى ميانمار معظم الاتهامات الواردة فى التقرير.