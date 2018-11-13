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جامعة الإسكندرية: كلية الهندسة تحقق انجازا جديدا فى النشر العلمى الدولى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:37 م
جامعة الإسكندرية: كلية الهندسة تحقق انجازا جديدا فى النشر العلمى الدولى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
أ.ش.أ
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قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى، إن كلية الهندسة حققت إنجازًا جديدًا فى مجال النشر العلمى الدولى بانضمام دورية مجلة الكلية إلى قاعدة (SCIE) التابعة لشركة كلاريفيت (تومسون رويترز سابقًا) التى تعد من أوسع المؤسسات انتشارًا، تمهيدًا لإدراجها ضمن إصدار معامل التأثير فى 2019.

وأضاف الكردى، فى بيان للجامعة اليوم، أن دورية مجلة هندسة الإسكندرية احتلت المركز الثانى للدوريات الهندسية على مستوى الشرق الأوسط ضمن تصنيف سايماجو(Scimago)، وأصبحت مصنفة ضمن الربع الأول Q1 لعامى 2016-2017 للمجلات المصنفة فى الـ (ISI -list).

وأوضح أن الدكتور طارق جلال شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والرئيس التنفيذى لبنك المعرفة المصرى، كرم عددا من الباحثين المميزين فى التخصصات المختلفة والجامعات والمجلات العلمية خلال احتفالية شركة (كلاريفت) للتميز فى النشر الدولى، والتى عقدت بالتعاون بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم وبنك المعرفة المصرى (EKB) ومؤسسة (EL SEVIER) للنشر الدولى.

وأشار الكردى إلى أنه تم تكريم الجامعة لحصولها على مراكز متقدمة فى التصنيف العالمى(US news) ضمن الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تكريم الدكتور محمود الماس الأستاذ بكلية الصيدلة للنشر العلمى المتميز فى مجال العلوم الصيدلانية فى قوائم المجلات العالمية المفهرسة (ISI).

 


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