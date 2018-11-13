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جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:51 م
جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة
الإسكندرية- هناء أبو العز
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وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية و كوينـسى ديرمودى مدير هيئة الامديست  اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بهدف وضع اطار رسمى للتعاون بين الجهات الثلاث فى إنشاء مركز لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال برنامج المنح بالجامعات الحكومية، ضمن مبادرة التعليم العالى لتوفير جودة عالية من التعليم العالى للطلاب المصريين وبدعم من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الدكتور الكردى إلى أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون فى إنشاء مركز ذوى احتياجات خاصة مستدام بمجمع العلوم الإنسانية موضحا أنه سيتم توفير الدعم اللازم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة لرفع مهاراتهم ودمجهم فى المجتمع 

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عماد خليل الأستاذ بكلية الآداب ومسئولى من هيئة امديست .

 

 

 

 

 

 
 
 

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