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تنفيذ 72 وحدة سكنية بمشروع الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:56 م
تنفيذ 72 وحدة سكنية بمشروع الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد وحدات سكنية - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلن المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان الحالات الأولي بالرعاية، والذى تضمن إقامة وتشطيب 3 عمارات سكنية بحي السبط بمدينة الخارجة، بإجمالى 72 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه. 
 
وقال مدير الإسكان، أن الوحدات السكنية تم تنفيذها بنظام غرفتين وصالة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، لاستيعاب الأسر الأكثر، من حيث الكثافة العددية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع تمهيدا لتسليمه للمنتفعين.
 
 

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