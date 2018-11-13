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تلفزيون تل أبيب: طائرة مدنية سورية تخترق الأجواء الإسرائيلية ومقاتلة تعترضها

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:40 م
تلفزيون تل أبيب: طائرة مدنية سورية تخترق الأجواء الإسرائيلية ومقاتلة تعترضها الطائرة السورية
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أن طائرة مدنية سورية تقل ركاب اخترقت الأجواء الإسرائيلية يوم الخميس الماضى، حيث حلقت الطائرة المدنية بالقرب من مدينة حيفا الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وقالت القناة أن مقاتلة إسرائيلية اعترضت الطائرة السورية، وهددت بإطلاق صاروخ مالم تنصاع للتعليمات وتخرج من الأجواء الإسرائيلية وبالفعل استجابة الطائرة واتجهت إلى سوريا للهبوط فى مطار دمشق.

وأوضحت القناة أنه لا يعلم السبب وراء اختراق الطائرة الأجواء السورية سوى أنه فيما يبدو أنه خطأ وقع من قبل طاقم الطائرة السورية.

يذكر أن حوادث اختراق الطائرات السورية للأجواء الإسرائيلية تكرر أكثر من مرة منذ أن الحرب التى اندلعت فى سوريا فى عام 2011.

 

 


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