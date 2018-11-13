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تعرف على خطة وزارة التعليم لزيادة مرتبات المعلمين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:25 م
تعرف على خطة وزارة التعليم لزيادة مرتبات المعلمين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت مصادر مسئولة  بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوقف" الذى تسعى الوزارة لتخصيصه للمنظومة التعليمية وزيادة مرتبات المعلمين يتمثل في حصر عدد من الممتلكات التابعة للوزارة فى عدد من المحافظات والتى لا يتم استغلالها بشكل كامل. 
 
وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية لها، أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة، تمكث منذ شهور لاعداد كشوف ممتلكات الوزارة في المحافظات، وسيتم عرضها على الوزير، بجانب اقتراحات بتغيير نشاطها في حالة عدم صالحية نشاطها الحال.
 
وأشارت المصادر، الى أن من بين تلك الممتلكات التي حصرتها اللجنة ولم يكن يتم الاستفادة منها، فندقين فى محافظة الإسماعيلية، وآخر فى بورسعيد، ومبنى قديم مهجور في محافظة قنا " والذى تم تحويله لقسم شرطة فى مسلسل نسر الصعيد.
 
وأوضحت أن وزارة التربية تمتلك أصولا كثيرة ثابتة، ولكنها دخلها محدود  لذا تم اللجوء الى هذا الحل بعد تقديم وزارة  التربية والتعليم  خطة جديدة لرواتب المعلمين، الأمر الذى دعا قيادات الوزارة للتفكير في حلول جديدة ومبتكرة لا تعتمد على أموال الوزارة الرئيسية.
 
وكشفت المصادر، أن من بين أصول الوزارة غير المستغلة أيضا المجمع التعليمى بمحافظة الإسماعيلية وأيضا القرية الكونية باكتوبر وبعض الأصول والمبانى التابعة للوزارة.
 

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التربية والتعليم

ممتلكات الوزارة

وقف التعليم




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