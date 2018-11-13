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تعرف على أماكن الكشف الطبى المجانى بأسوان ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:00 ص
تعرف على أماكن الكشف الطبى المجانى بأسوان ضمن مبادرة 100 مليون صحة
أسوان – عبد الله صلاح
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ينشر "اليوم السابع" عدداً من المراكز والمواقع الطبية المختلفة على نطاق مركز ومدينة أسوان، والتى تقدم خدمات الكشف الطبى المجانى ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وهى المبادرة التى أطلقتها وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 وحتى 30 أبريل 2019.

وتواصل مديرية الصحة بأسوان، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استعداداتها لانطلاق المرحلة الثانية من حملة "100 مليون صحة"، والتى مقرر بدءها فى الأول من شهر ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 3 شهور حتى نهاية فبراير 2019، والتى تشمل 11 محافظة من بينهم أسوان، حيث تفتح فيها المواقع الصحية أبوابها لاستقبال المواطنين بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً يومياً ما عدا يوم الجمعة من كل أسبوع.

 

المواقع الطبية التى تعمل خلال أيام المبادرة (1)
 

 

المواقع الطبية التى تعمل خلال أيام المبادرة (2)
 

 

المواقع الطبية التى تعمل خلال أيام المبادرة (3)
 

 


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