تشكيل لجنة لتنفيذ فعاليات وأنشطة لدعم وتنشيط السياحة بالمنيا

فريق المحافظات

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، تشكيل لجنة برئاسة محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ، وذلك لاعداد مقترح بتنفيذ مجموعة من الفعاليات الخاصة بتنشيط السياحة بالمحافظة ، تضم اللجنة ادارة السياحة ومديرية الثقافة ومكتبة مصر العامة وإدارتي الاعلام و العلاقات العامة بالمحافظة وكذلك مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وجامعة المنيا وكذلك مجلس مدينة المنيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لبحث سبل دعم وتنشيط السياحة بالمحافظة ،وخاصة أن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والتي تجعلها تتبوا مكانة هامة على الخريطة السياحية ، في ظل عودة الرحلات النيلية للبواخر السياحية ، مما ساهم في انعاش الحركة السياحية وتدفق العديد من الجنسيات الاجنبية على المحافظة لزيارة معالم المحافظة المختلفة خلال الفترة الاخيرة .

وجه المحافظ بتنفيذ انشطة وفعاليات غير تقليدية لجذب السائحين من شتى البلدان ، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على تلبية الدعوة التي اطلقها الدكتور حسين الزناتي، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية اليابانية ، بالعمل على تنفيذ فعاليات ثقافية وسياحية للترويج لمعالم المحافظة وخاصة في دولة اليابان ، حيث أعرب المحافظ خلال الاجتماع عن سعادته لإعلان وزارة الخارجية اليابانية رفع حظر السفر عن كل المناطق السياحية في مصر، ومنها محافظة المنيا، والتي تعد أحد أهم المزارات السياحية المفضلة لدى السائح الياباني ، مما يتطلب تنفيذ انشطة وفعاليات متميزة.

وكان "زناتي " قد أرسل لمحافظ المنيا رسالة مسجلة بالفيديو طالب فيها بالعمل على تنظيم فعاليات سياحية متنوعة جاذبة للسائحين بهدف دعم وتنشيط السياحة خلال المرحلة المقبلة وخاصة ان محافظة المنيا تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لذلك، واعلن انه تم تصميم كتالوج ياباني الكتروني ، يضم أشهر المعالم السياحية والأثرية بمحافظة المنيا للمساهمة في ترويج تلك المعالم في اليابان .