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تدشين محطتين جديدتين بمترو أنفاق الجزائر العاصمة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:00 م
تدشين محطتين جديدتين بمترو أنفاق الجزائر العاصمة مترو أنفاق الجزائر
أ ش أ
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دشن عبد الغنى زعلان وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري، اليوم الثلاثاء، محطتين جديدتين لمترو أنفاق الجزائر العاصمة هما: محطة "على بومنجل" (الجزائر الوسطى) ومحطة "جسر قسنطينة" (بلدية القبة(.

وتربط محطة "على بومنجل"، المزودة بأربعة مداخل، محطتى "البريد المركزي" وكذا "ساحة الشهداء"، فيما تربط محطة "جسر قسنطينة"، المزودة بمدخلين، بين محطتى "الورشات" و"عين النعجة".

وقال الوزير الجزائرى إن المحال المتواجدة داخل محطات المترو ستباع فى المزاد العلنى ابتداء من الأسبوع المقبل؛ للإسهام فى تقديم خدمات متنوعة للركاب.


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