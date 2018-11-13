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تأجيل محاكمة ضابط مكافحة المخدرات المتهم بالرشوة لـ 14 يناير

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:20 م
تأجيل محاكمة ضابط مكافحة المخدرات المتهم بالرشوة لـ 14 يناير محكمة - أرشيفية
كتب : أحمد حسنى
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أجلت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى اتهامه بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية لجلسة 14 يناير المقبل للمرافعة .

ويواجه الضابط "عماد الدين .ع" 53 عامًا تهمة تقاضى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال ينتهى بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

وتضم قائمة المتهمين، فى القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، إضافة إلى "عماد الدين .ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كلا من "موفق ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد .س" – 39 سنة – مدير مالى وشريك بذات الشركة.


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