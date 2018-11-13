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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:45 م
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بعد وصفهم بـ"العاهرات".. الصحافة تنقلب على حركة النجوم الخمس الإيطالية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:15 م
بعد وصفهم بـ"العاهرات".. الصحافة تنقلب على حركة النجوم الخمس الإيطالية رئيس حركة النجوم الخمس الإيطالية
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نقابات الصحفيين الإيطالية دعت الصحفيين للانضمام إلى الاحتجاجات بعد أن وصف قادة حركة النجوم الخمس (M5S) العاملين في المهنة بأنهم "عاهرات" وأشبه بحيوان "ابن آوى". 
 
وجدد الحزب المناهض للمؤسسات، الذي يحكم في ائتلاف رابطة أقصى اليمين، التهديدات بخفض التمويل للناشرين وتمرير قوانين جديدة خاصة بتضارب المصالح، حيث وصلت العلاقات مع الإعلام إلى مستوى منخفض جديد بعد أن تم تبرئة رئيسة بلدية روما من المحسوبية يوم السبت الماضى.
 
 وتم تبرئة فيرجينيا راجي من تهمة إساءة استخدام السلطة بعد أن قرر القاضي أن الجريمة المزعومة لا ترقى إلى مستوى جريمة.
 
وانتقد لويجي دي مايو، زعيم حركة النجوم الخمس ونائب رئيس الوزراء، الصحفيين الذين تحدثوا عن القضية لمدة عامين واتهمهم بكتابة "أخبار مزيفة" من أجل إسقاط رئيس بلدية تابع للحركة، ووصف اليساندرو دي باتيستا، وهو شخصية بارزة في الحزب، الصحفيين بأنهم "عاهرات".
 
وأثارت هذه الإهانات الغضب بين نقابات الصحفيين FNSI and Usigrai  التي نظمت حشودا يوم الثلاثاء في المدن الإيطالية الكبرى وكذلك في بروكسل ولندن.
 
وقال فيتوريو دي تراباني رئيس اتحاد Usigrai  "حرية الصحافة تتعرض للهجوم." "من الواضح أن هذا لا يتعلق فقط بالحالات المعزولة، بل هو استراتيجية لضرب الصحفيين، وحرية الصحافة ".
 
 
 

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