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برلمانيون أوروبيون يطالبون بقيود إضافية على بيع الأسلحة بسبب داعش

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:48 ص
برلمانيون أوروبيون يطالبون بقيود إضافية على بيع الأسلحة بسبب داعش تنظيم داعش ـ صورة أرشيفية
بروكسل(أ ش أ)
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أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى عن صدمتهم من كمية السلاح والذخيرة أوروبية المنشأ، التى وجدت فى حوزة تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وسوريا.

ودعا البرلمانيون الأوروبيون، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى وضع قيود صارمة على عمليات نقل السلاح فى المستقبل.

وكان ممثلو مركز "حميميم" للمصالحة الروسية فى سوريا أعلن، فى وقت سابق، أن وحدات الجيش السورى تعثر خلال تحريرها لمختلف المناطق، وخاصة فى محافظة دير الزور السورية على مستودعات مملوءة بالأسلحة والذخيرة المنتجة فى دول "ناتو".

 


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