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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:32 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
 

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع لها مسبقا على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100ألف طن دواجن مجمدة، المقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامى 2019/2020، وذلك لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد

 

 
 

 


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