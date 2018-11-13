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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:58 م
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انفجار في حافلة بمدينة حمص وإصابة 6 أشخاص

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:18 م
انفجار في حافلة بمدينة حمص وإصابة 6 أشخاص انفجار
رويترز
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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن 6 أشخاص أصيبوا اليوم الثلاثاء فى انفجار على متن حافلة تقل ركابا بمدينة حمص التى تسيطر عليها الحكومة. ونقلت الوكالة عن قائد قوة الشرطة فى حمص قوله إن 6 مدنيين أصيبوا فى انفجار قنبلة داخل حافلة فى حى الزهراء.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن تفجيرات كانت قد وقعت فى مدن تسيطر عليها الحكومة العام الماضى بما فى ذلك العاصمة دمشق كما وقع انفجار مشابه فى حافلة فى حمص منتصف شهر مارس.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابى وهيئة تحرير الشام التى يقودها مقاتلون كانوا على صلة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن بعض الهجمات المميتة. وعرضت قناة الإخبارية الرسمية السورية صورا لحافلة بيضاء صغيرة قالت إن أضرارا لحقت بها بسبب القنبلة.

 

 

 

 


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