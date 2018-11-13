اليوم.. محاكمة 5 أشخاص بينهما موظفان بأحد البنوك بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه

كتب أحمد حسنى

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، فى محاكمة 5 متهمين، بينهم موظفين بأحد البنوك بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه، بعد عرض الأسطوانات المدمجة.

وأسندت النيابة للمتهمين تقاضى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم بأحد البنوك بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

كما أسندت النيابة للمتهم الثالث تقديم الرشوة للمتهمين الأول والثاني، كما أسندت النيابة للمتهمين الرابع والخامس تهمة تسهيل والتوسط لدفع وتسهيل أعمال الرشوة المذكورة.