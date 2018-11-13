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اليوم.. محاكمة 26 متهما بالهجوم على فندق بشارع الهرم

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. محاكمة 26 متهما بالهجوم على فندق بشارع الهرم محكمة جنايات - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تنظر الدائرة "5" إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، بشارع الهرم، بعد استكمال سماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


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المستشار ناجى شحاته

اخبار الحوادث

الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة




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