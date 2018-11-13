النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لقضية سائق توك توك قتله شريكه بسبب الإيراد

كتب عامر مصطفى

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف أحمد عز الدين، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة سائق توك توك قتل علي يد شريكة بسبب خلافات علي الإيراد اليومى، واتهام المجنى عليه القاتل بالسرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب تلقي قسم شرطة المطرية بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سائق «توك توك» بمدخل أحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ«محمد.ح» في العقد الرابع من العمر، وبانتقال النيابة كشفت المناظرة الأولية للجثة إن المجني علية غارقًا في دمائه ويرتدي ملابسه بالكامل وأثبتت المعاينة تلقيه ضربة بألة حادة ومصابًا بـ4 طعنات في منطقتي البطن والصدر.

وبتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شريك المجني عليه في التوك توك وتبين أنه قام باستدرج المجني عليه لمسرح الجريمة وعقب مشادة كلامية بينهما بسبب إيراد «التوك توك» قام بالتعدي علي المجني عليه باستخدام «سيخ حديد» ثم تركه جثة هامدة ولاذ بالهرب.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بقتل شريكة وأضاف أنه اشترى مع المجني عليه منذ عام ونصف "توك توك" بالتقسيط للعمل عليه ورديتين، بالليل والنهار، وكانا يدفعان كل شهر ألف جنيه، مناصفة بينهما، لكن المجني عليه حاول اختلاس إيراد «التوك توك» ورفض دفع نصيبه من القسط، وعلل ذلك بنقص الشغل، وأضاف المتهم إن المجني عليه خان الأمانة والعيش والملح واختلس الإيراد، وتابع المتهم "قررت تصفية الحسابات بيني وبين المجني عليه، وقمت بتسديد عدة طعنات حتى سقط غارقًا في دمائه".

البداية عقب تلقي مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لشاب مصابة بطعنات متفرقة في الجسم، أمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط المتهم "حسين. أ"، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم، "مطواة قرن"، الذي أقر بارتكاب الواقعة، للانتقام من المجني عليه، وذلك للخلاف فيما بينهما على مبالغ مالية.