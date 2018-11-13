الملكية الأردنية توقف عمل شركة طيران تابعة لارتفاع التكاليف

رويترز

قالت الخطوط الجوية الملكية، الناقل الرسمى فى الأردن، اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارة الشركة قرر وقف العمليات التشغيلية لشركة الأجنحة الملكية المملوكة لها اعتبارا من نهاية الشهر الحالى بسبب ارتفاع تكاليفها التشغيلية وخسائرها المتتالية.

وأوضحت الملكية فى بيان أن المفاوضات مازالت جارية بينها وبين اثنتين من الجهات المهتمة بشراء الأجنحة الملكية، ذراعها لرحلات الطيران العارض.

وبالنسبة للموظفين العاملين فى الوحدة والبالغ عددهم 95 موظفا، أوضحت الملكية أن لديهم خيارين: إما فرصة الانضمام للعمل فى دوائر الشركة المختلفة أو حرية التقدم بطلب التسريح الاختيارى من الخدمة.