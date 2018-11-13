المستشارة الألمانية تدعو إلى بناء جيش للاتحاد الأوروبى

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إلى بناء جيش متكامل للاتحاد الأوروبي وذكرت بدروس الحرب العالمية الأولى والانقسامات التي أدت إلى نشوب الصراع.

وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الأوروبي "ينبغي أن نعمل على رؤية مفادها أن نبني يوما ما جيشا أوروبيا حقيقيا".

وأثارت الدعوة إلى جيش أوروبي التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم أن الدعوة تعكس نهجا عاما في التفكير داخل الاتحاد الأوروبي إلا أنها ليست مقبولة من الجميع.