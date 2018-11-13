video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المستثمرون الألمان متشائمون بشأن التعافى الاقتصادى مع استمرار ضعف الثقة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:01 م
المستثمرون الألمان متشائمون بشأن التعافى الاقتصادى مع استمرار ضعف الثقة المسشارة الالمانية انجيلا ميركل
برلين (رويترز)
إضافة تعليق

قال معهد زد.إى.دبليو للأبحاث اليوم الثلاثاء، إن المستثمرين لا يتوقعون تعافيا سريعا للاقتصاد الألمانى من فترة ضعف، مضيفا أن مسحه الشهرى أشار إلى ضعف الأداء فى الربع الثالث من العام.

ويواجه أكبر اقتصاد فى أوروبا، الذى يحقق نموا للسنة التاسعة، ضغوطا بفعل مخاوف من نزاعات تجارية، ومخاطر خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والضبابية السياسية فى الداخل.

وأظهر المسح أن الثقة الاقتصادية للمستثمرين فى أكبر اقتصاد فى القارة الأوروبية ارتفعت قليلا إلى -24.1 فى نوفمبر تشرين الثاني، من -24.7 فى أكتوبر تشرين الأول، مقابل متوسط توقعات فى استطلاع لرويترز عند -25.0.

ورغم ذلك، انخفض تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 58.2، من 70.1 فى الشهر السابق، وذلك دون متوسط توقعات لرويترز عند 65.0.

وقال زد.إي.دبليو إن المسح يعكس بيانات الإنتاج الصناعى ومبيعات التجزئة والتجارة الخارجية لألمانيا فى الآونة الأخيرة، ويشير إلى نمو ضعيف فى الربع الثالث، وأضاف أن التوقعات للستة أشهر القادمة لا تظهر أى تحسن.

وقال آخيم فامباخ رئيس زد.إى.دبليو فى بيان "هذا يعنى أنه، فى الوقت الحاضر، لا يتوقع (المشاركون فى المسح) أن يروا تعافيا سريعا من الضعف الحالى فى الاقتصاد".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصيلحى يعود من ألمانيا لتحديد مصير حلمى طولان فى قيادة الاتحاد

المانيا

الاقتصاد الالمانى

مستثمرين

ثقة المستثمرين

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة