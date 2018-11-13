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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:27 م
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المركزى المغربى يطلق خدمة الأداء النقدى عبر الهاتف

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:20 م
المركزى المغربى يطلق خدمة الأداء النقدى عبر الهاتف البنك المركزى المغربى
أ ف ب
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أطلق المغرب رسميا الثلاثاء خدمة الأداء النقدى عبر الهاتف بهدف تقليص التعامل بواسطة السيولة النقدية.

وتمكن هذه الخدمة من تنفيذ عمليات تحويل الأموال وسحبها وإيداعها فى حساب مصرفى بشكل الكترونى عبر الهاتف، بحسب بيان مشترك للبنك المركزى المغربى (بنك المغرب) والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وينتظر أن تمكن هذه الآلية "الفئات غير المنخرطة فى النظام البنكي، أو تلك غير المنخرطة كفاية، من الاستفادة من الخدمات المالية"، وكذلك "المساهمة فى تطوير الاقتصاد الرقمي" وفق البيان.

ويعول بنك المغرب على أن يبلغ عدد مستعملى هذه الخدمة 400 ألف فى سنة 2019، و6 ملايين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقد منحت عشرة تراخيص بمنح هذه الخدمة لشركات الهاتف النقال وشركات تحويل الأموال.


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البنك المركزى المغربى

خدمة الأداء النقدى

المغرب

اقتصاد




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