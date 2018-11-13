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القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:52 ص
القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية أسلحة بيضاء - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ع.ع" 24 عاما عامل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "اسلام.ال.ش" 32 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "صالح.ا.م" 42 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "منير.ع.ع" 33 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير، بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "بلال .ع.ق" 30 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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