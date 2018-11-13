القبض على عاطلين عقب سرقتهما توك توك من قائده تحت تهديد السلاح بالسلام

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين سرقا توك توك من سائقة بالإكراه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، الحالة الأمنية بشارع المرور، واشتبهوا فى شخصين يستقلان دراجة بخارية "توك توك"، وباستيقافهما تبين انهما كلا من "ا.س" 28 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم "سرقة بالإكراه"، وضبط بحوزته سلاح ابيض "مطواة"، و"ه.ى" 18 سنة، عاطل.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص كرهًا عنه، وأمكن التوصل للمجنى عليه "أشرف ز ف" 37 سنة، سائق توك توك، وبسؤاله تعرف على الدراجة البخارية "توك توك" واتهمهما بسرقته بالإكراه، وأضاف أنه أثناء سيرة بالدراجة قيادته بالشارع الجديد دائرة القسم، فوجئ بقيام المتهمان بإستيقافه والإستيلاء عليها كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول وفرا هاربان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.