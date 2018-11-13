video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على خادمة سرقت 10 آلاف دولار من مخدومها فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:49 ص
القبض على خادمة سرقت 10 آلاف دولار من مخدومها فى الإسماعيلية المسروقات
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، فى القبض على خادمة متهمة بسرقة 10 آلاف دولار من مخدومها واستعادة المبلغ.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير الجنائية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد جمال رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من "محمد.ع.م" صاحب شركة مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة 10آلاف دولار من شقته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبفحص الشقة تبين عدم وجود أى آثار للعنف.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد جمال رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقباء أحمد عبد الغنى وإسلام مشهور وزياد إسماعيل أوكل لفريق البحث سرعة كشف ملابسات الواقعة والقبض على مرتكبها واستعادة المبلغ المبلغ بسرقته.

وكشفت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة "سماح.م.ح" 36 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز الإسماعيلية وتمكن فريق البحث من القبض عليها وبمناقشتها اعترفت بقيامها بسرقة المبلغ من غرفة نوم مخدومها وقامت باخفاء المبلغ عند أحد أقاربها "حليم.ج.أ" 36 عاما مقيم دائرة مركز الإسماعيلية.

وتمكن فريق البحث من القبض على شريكها وبإرشادهما تم ضبط المبلغ، تم التحفظ على المتهمين والمبلغ المبلغ بسرقته وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا فى القنطرة بالإسماعيلية

امن الاسماعيلية

تنفيذ الأحكام

اخبار مديرية امن الاسماعيلية

خادمة حرامية

سرقة 10 الاف دولار

تنفيذ احكام

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة