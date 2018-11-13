القبض على خادمة سرقت 10 آلاف دولار من مخدومها فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، فى القبض على خادمة متهمة بسرقة 10 آلاف دولار من مخدومها واستعادة المبلغ.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير الجنائية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد جمال رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من "محمد.ع.م" صاحب شركة مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة 10آلاف دولار من شقته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبفحص الشقة تبين عدم وجود أى آثار للعنف.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد جمال رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقباء أحمد عبد الغنى وإسلام مشهور وزياد إسماعيل أوكل لفريق البحث سرعة كشف ملابسات الواقعة والقبض على مرتكبها واستعادة المبلغ المبلغ بسرقته.

وكشفت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة "سماح.م.ح" 36 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز الإسماعيلية وتمكن فريق البحث من القبض عليها وبمناقشتها اعترفت بقيامها بسرقة المبلغ من غرفة نوم مخدومها وقامت باخفاء المبلغ عند أحد أقاربها "حليم.ج.أ" 36 عاما مقيم دائرة مركز الإسماعيلية.

وتمكن فريق البحث من القبض على شريكها وبإرشادهما تم ضبط المبلغ، تم التحفظ على المتهمين والمبلغ المبلغ بسرقته وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.