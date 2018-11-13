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"الغذاء العالمى": صوامع منشأت البحر الأحمر باليمن تحت سيطرة التحالف العربى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:45 م
"الغذاء العالمى": صوامع منشأت البحر الأحمر باليمن تحت سيطرة التحالف العربى جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى هيرفيه فيرهوسل "إن صوامع منشأت البحر الأحمر، والتى كان يخشى عليها من العمليات القتالية الدائرة فى الحديدة سليمة، وتعمل بشكل طبيعى".. مؤكدا أنها أصبحت تحت سيطرة التحالف العربى منذ عدة أيام.

وأضاف هيرفيه فيرهوسل- فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء- "أن البرنامج لم يفقد مخزونه من القمح هناك، والذى يصل إلى أكثر من 51 ألف طن وبما يكفى لإطعام 3.7 مليون شخص فى شمال ووسط اليمن لمدة شهر".. مشيرا إلى حاجة المنظمة الدولية للوصول إليها مرة آخرى بمجرد أن يصبح الوضع أمنا، وذلك لاستئناف أنشطته.

وأشار إلى أن المدير التنفيذى للمنظمة الدولية ديفيد بيسلى بدأ زيارة- أمس الإثنين- إلى اليمن، لتقييم حالة الأمن الغذائى، وكذلك البحث مع الشركاء حول مايتعلق بخطة البرنامج للوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة، حيث يقدم البرنامج حاليا مساعداته إلى حوالى 8 ملايين يمنى شهريا ويطمح فى توسيع نطاق مساعداته لتصل إلى أكثر من 12 مليون يمنى فى المرحلة المقبلة.

ولفت المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى إلى أن برنامج الغذاء لم يتمكن من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر منذ أواخر أغسطس الماضى، بسبب تزايد النزاع فى المنطقة.. مشددا على أن المنظمة الأممية محايدة فى النزاع اليمني.. وموجودة هناك فقط لدعم السكان المدنيين.. مشيرا إلى أن تلك المرافق تمثل حوالى 25 % من قدرة البرنامج لطحن القمح فى اليمن كل شهر.

 

 


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برنامج الغذاء العالمى

اليمن

البحر الاحمر

صوانع منشأت البحر الاحمر

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