العضو المنتدب للشرقية للدخان: خطة لاستغلال الأصول العقارية والأراضى

كتب عبد الحليم سالم

كشف هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية"إيسترن كومبانى" أن تحول الشركة من قانون قطاع الأعمال العام 203 إلى قانون القطاع الخاص 159 لا يعنى التخلص من العمالة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك خطة لاستغلال الأصول العقارية أو الأراضى مستقبلا لزيادة استثمارات الشركة ورفع مستوى تنافسيتها، ومنها 3 قطع أراضى فضاء 6 آلاف متر فى جزيرة الذهب وترعة الزمر والإسكندرية، إضافة إلى 3 مواقع فيها مبانى فى ترعة الزمر والمانسترلى، والجزء الخلفى من مصنع الجيزة، لافتا أنه يتابع يوميا مؤشر العملة نظرا لخروج عدد كبير من العاملين للمعاش، وذلك بغرض دراسة وتحديد احتياجات الشركة من العمالة المتخصصة ولا سيما أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قررت وقف التعين نهائيا بالشركة الشرقية للدخان لكن فى حالة الاحتياج الفعلى سيتم تعيين عمالة فنية متخصصة.

وقال هانى أمان: إنه لن يتم تسريح أو التخلى عن العمال الذين يعتبرون ركيزة الشركة فى الإنتاج، ويتم دراسة من خلال الموارد البشرية للعمال والتخصصات ومدى احتاج القطاعات لبعضها من عدمه.

وكشف أن الشركة رتبت ما لديها من أولويات تبدأ بالصادرات، ثم عملية الطرح ثم استغلال الأصول ودراسة بناء مصنع جديد فى منطقة برج العرب بعد ذلك وفق الحاجة، خاصة أن الشركة أيضا تمتلك أصول كبيرة فى الجيزة ولبعض المناطق الأخرى.

وأوضح أن الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" كيان عملاق تمتلك إمكانيات بشرية ومالية وتكنولوجية هائلة، ما يمكنها من المنافسة عالميا بصورة أفضل من الصورة الحالية وذلك وفق توجيهات المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية ومجلس الإدارة.