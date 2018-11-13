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العاهل الأردنى يلتقى بومبيو وجوتيرس ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:14 م
العاهل الأردنى يلتقى بومبيو وجوتيرس ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على غزة الملك عبد الله
كتب محمد تهامى زكى
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التقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، لبحث المستجدات فى المنطقة، مطالبا بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.

الملك عبد الله مع وزير الخارجية الأمريكى
الملك عبد الله مع وزير الخارجية الأمريكى

 

كما التقى العاهل الأردنى، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، حيث شدد على ضرورة وقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة وأن يقوم المجتمع الدولى بالتدخل الفوري، مطالبا بأهمية دعم وكالة (الأونروا).

ملك الأردن مع الأمين العام للأمم المتحدة
ملك الأردن مع الأمين العام للأمم المتحدة

 

من ناحية أخرى التقى الملك عبد الله، مع جيم يونج، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث تم بحث دعم خطط التنمية فى المملكة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل للشباب، من خلال زيادة الاستثمارات الدولية وتحسين بيئة الأعمال.

ملك الأردن مع رئيس مجموعة البنك الدولى
ملك الأردن مع رئيس مجموعة البنك الدولى

 

 

 

 


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