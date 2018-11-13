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الشرقية للدخان: تدريب خبراء الشركة بوزارة الزراعة الأمريكية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:00 ص
الشرقية للدخان: تدريب خبراء الشركة بوزارة الزراعة الأمريكية المهندس نصر عبد العزيز مع الزميل عبد الحليم سالم
كتب عبد الحليم سالم
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كشف المهندس نصر عبد العزيز العضو المتفرغ للشئون الفنية بالشركة الشرقية "ايسترن كومبانى"، أنه يتم تدريب خبراء التدخين فى الشركة فى وزارة الزراعة الأمريكية للحصول على لقب خبير ولابد أن يكونوا على أعلى مستوى.

وأضاف نصر فى تصريحات خاص لـ"اليوم السابع" أنه حاليا يتم إنتاج 5 أنواع من السيجار وكافة أنواع المعسلات بتوليفات جديدة بهدف زيادة الحصة السوقية للشركة فى المعسل والتى تصل فقط لـ20% من السوق المحلى، فيما تمتلك 72% من سوق السجائر

 وكشف أن الشركة بصدد إنتاج منتجين جديدين بالاتفاق مع شركة برتش اميركان توباكو بتوليفة من الشرقية للدخان، لافتا أن الشركة تسعى للتوسع، والتواجد فى البلاد منتجة الدخان أسوة بالشركات العالمية التى تتواجد فى البرازيل والصين وفى زيمبابوى رابع منتج للتبغ.


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