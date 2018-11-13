السجن 7 سنوات لعامل زور محررات رسمية لبيع سيارة بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام محمد سامي جابر وعضوية المستشارين أمجد امام علي ووائل مصطفى كامل، بالسجن 7 سنوات لعامل متهم بتزوير محررات رسمية لبيع سيارة بالعياط

وجهت النيابة العامة للمتهم فى القضية "أحمد.م.م" تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو (رخصة قيادة)، والمنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور وحدة مرور الدقى وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة المنسوب صدورها لتلك الجهة، والتوقيع عليها بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بها.

كما وجهت لها تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى هو توكيل توثيق منسوب صدوره لمكتب توثيق الجيزة، وتقليد خاتمًا لإحدى الجهات الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية، الخاص بمكتب توثيق الجيزة واستعماله بأن بصم به المحرر المزور موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويره، واستعمل المحررين المزورين للاعتداد بهما فى ملكية أحدى السيارات.