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السجن 5 سنوات لأخصائية علاج طبيعى لتسببها فى إصابة سيدة بعاهة مستديمة بالدقى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:29 ص
السجن 5 سنوات لأخصائية علاج طبيعى لتسببها فى إصابة سيدة بعاهة مستديمة بالدقى حبس - أرشيفية
كتب ــ سليم على
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واقعة جديدة من وقائع الإهمال الطبى شهدتها منطقة الدقى، حيث انتحلت أخصائية علاج طبيعى صفة طبيب بشرى وقامت بعلاج ربة منزل بطريقة خاطئة مما تسبب لها فى حدوث عاهة مستديمة.

 

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة الدقى بلاغا من ربة منزل، يفيد بتعرضها للإصابة بعاهة مستديمة نتيجة علاجها بطريقة خاطئة من قبل أخصائية علاج طبيعي انتحلت صفة طبيبة بدائرة القسم.

 

وكشفت التحقيقات، أن "ولاء. ا" أخصائية علاج طبيعي، أعلنت عبر وسائل الإعلام عن وجود مشروع لعلاج مرض "البهاق" عن طريق الحقن، بدورها لاحظت المجنى عليها "عائشة. خ" الإعلان وفرحت لوجود علاج يزيل ذلك المرض وبالفعل توجهت إليها واتفقت معاها على موعد لتنفيذ العملية.

 

إلا أن المتهمة أحدثت عمدًا بالمجني عليها "عائشة" إصابات، وخلفت لديها عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، حيث تسببت لها بضعف بنهاية حركات البسط للأصابع وضعف بنهاية قبضة اليدين تقدر بنسبة 30%، وذلك بأن وقعت الكشف الطبي عليها حال كونها غير مختصة بمزاولة مهنة الطب البشري، وحقنها في مواضع إصابتها بصبغات ومواد مجهولة المصدر.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة كانت تهدف إلى تحقيق الربح السريع وانتحال صفة طبيب للنصب على المواطنين، وقررت النيابة إحالتها لمحكمة الجنايات بتهمة الإهمال والنصب على المواطنين، وقضت المحكمة ، بمعاقبتها بالسجن 5 سنوات، لاتهامها بالنصب على المواطنين وإصابة سيدة بعاهة مستديمة.

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

المصريين بالخارج

ما هذا الأوكازيون العجيب؟

فيه أيه يا ناس ؟ الضابط قتل عفروتو أخذ 3 سنين والأمين 6 أشهر، والطبيبة المتسببة في عاهة تأخذ 5 سنوات . هل من تفسير لهذه الأحكام الغريبة؟؟؟

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