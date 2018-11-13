السجن المؤبد لـ7 متهمين و15 سنة لآخر لخطفهم مستشار داخل سيارته بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية،7 عاطلين بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن 15 سنة، لقيامهم بخطف مستشار بوزارة العدل داخل سيارته لطلب فدية من أسرته، أثناء توجه إلى مزرعته بدائرة الصالحية الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزى.

تعود أحداث القضية رقم 2391 لسنة 2013 جنايات الصالحية الجديدة، ليوم 6 ديسمبر 2013، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من قسم شرطة الصالحية الجديدة، بقيام مجهولين باختطاف "عبد المجيد م إ" مستشار بوزارة العدل، أثناء توجه بعد صلاة الجمعة يوم الواقعة، إلى مزرعته الخاصة بالصالحية الجديدة، بناحية طريق سامى سعد، وأثناء دخوله من باب المزرعة، فؤجئ بسيارتين أحدهما ملاكى فضى اللون، والأخرى ربع نقل، تعترضان طريقه وتم استواقفه عنوة ونزل من السيارتين عدد من الأشخاص مشهرين أسلحة نارية، وقاموا بتهديده وشل حركته، وقاموا باصطحابه عنوة بعد تعصيب عينه وسرقة سياراته، واصطحابه والتنقل به لأكثر من مكان وقاموا بالاتصال بنجله لطلب فدية مالية لعودته سالما، وبالفعل حصلوا على فدية مالية منه قدرها 300 ألف جنيه، وقاموا بإطلاق سراح المجنى عليه.

وتوصلت التحريات السرية للرائد صلاح الحسينى، رئيس مباحث الصالحية الجديدة، ومعاونه النقيب السيد عبد العال، لتحديد هوية المتهمين، ومنهم "إبراهيم سليمان أبو عكفة" وشهرته أبوعكفة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى عاقبة 7 منهم بالسجن المؤبد وصدر بشأن أبو عكفة حكم بالسجن 15 سنة.