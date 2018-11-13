video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الرقابة المالية" تناقش قانون تمويل الشراء بالتقسيط قبل نهاية العام

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:00 ص
"الرقابة المالية" تناقش قانون تمويل الشراء بالتقسيط قبل نهاية العام الدكتور محمد عمران
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء الهيئة من إعداد قانون التمويل الاستهلاكى، وعرضه على مجلس إداراتها قبل نهاية العام الجارى، مضيفا أتوقع أن يعرض القانون على البرلمان العام المقبل بعد الانتهاء من إجراءات موافقة الحكومة ثم مراجعته قانونياً.

كان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن عن حجم نشاط التمويل الاستهلاكى - المعروف باسم تمويل الشراء بالتقسيط للسلع الاستهلاكية - يبلغ أكثر من 70 مليار جنيه فى مصر.

وقال عمران، فى تصريحات سابقة، إن هذا النشاط الكبير داخل السوق المصرية ظل لفترة طويلة دون تنظيم، والهيئة حاليا بصدد إصدار قرارات وإجراءات لتنظيمه تمهيدا لإصدار قانون شامل ينظم عملية الرقابة والإشراف وتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط فى مصر.

وأضاف عمران أن الدولة حريصة على توسيع حجم الاقتصاد ووضع الضوابط والإجراءات والقوانين التى تنظم كافة الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمى للدولة.

وأوضح عمران، أن حجم نشاط القطاع غير المصرفى بلغ فى 30 يونيو 2017 نحو أقل من تريليون جنيه بما يمثل نحو 16 فى المائة من القطاع المالى ككل الذى يتجاوز حجمه أكثر من تريليون جنيه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الرقابة المالية يعين مجلس إدارة مؤقت لصندوق تكافل نقابة التجاريين

الرقابة المالية توقع اتفاق تعاون مع الجامعة الأمريكية لتأصيل ثقافة المساواة

الرقابة المالية تعتمد تعديل مادتين من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين

الشراء بالتقسيط

تمويل الشراء بالتقسيط

الرقابة المالية

محمد عمران




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة