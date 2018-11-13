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الرئيس الفلسطينى يمنح ولى العهد الكويتى قلادة "الكنعانيين الكبرى"

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:19 م
الرئيس الفلسطينى يمنح ولى العهد الكويتى قلادة "الكنعانيين الكبرى" أمير الكويت والرئيس الفلسطينى
الكويت (أ ش أ)
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منح الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قلادة (الكنعانيين الكبرى)؛ وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.

كما قام الرئيس الفلسطينى بمنح رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، الوشاح الأكبر لوسام فلسطين، ومنح رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الوشاح الأكبر لوسام فلسطين، ومنح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس.

ومنح الرئيس الفلسطينى وكيل الديوان الأميرى مدير مكتب أمير الكويت، أحمد فهد الفهد نجمة القدس من وسام القدس، ومنح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح، نجمة القدس من وسام القدس، ومنح نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله نجمة القدس من وسام القدس.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد عقد بقصر بيان اليوم الثلاثاء، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، والوفد الرسمى المرافق له، جلسة مباحثات رسمية؛ وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت، حيث تناولت العلاقات الثنائية، وسبل دعمها فى مختلف المجالات، وتوسيع اطر التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربى المشترك.

 


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