الخشت يفتتح عدداً من التوسعات والتجديدات بمستشفى قصر العينى الفرنساوى غداً

وائل ربيعى

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى العاشرة صباح غد الأربعاء 14 نوفمبر الجارى، بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد " الفرنساوي"، عدداً من التوسعات والتجديدات بالمستشفى، تشمل افتتاح مركز علاج السكر ومضاعفاته، ووحدات طب الفم والأسنان، وعلاج الآلام، وفحوصات القلب والأوعية الدموية، وتجهيز العلاج الكيماوى للأورام، إلى جانب افتتاح دور كامل مخصص للسياحة العلاجية، ومركز طب نقل الدم ومشتقاته، وتجديدات غرفة العمليات، والرعايات.

ويشهد الافتتاحات الجديدة الدكتور أحمد طه، مدير مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد " الفرنساوى "، وأساتذة كلية الطب فى التخصصات المعنية.