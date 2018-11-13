الخارجية تجدد مطالبتها لإسرائيل بالوقف الفورى لكافة أشكال الأعمال العسكرية

كتب ـ أحمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى ومصابين، محذرةً من التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وجدّد البيان مطالبة إسرائيل بالوقف الفورى لكافة أشكال الأعمال العسكرية، كما نوه أيضاً إلى ضرورة وأد العنف والتصعيد لاستعادة الهدوء بشكل فورى.

وأكد البيان على أهمية الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تفاقُم الأوضاع الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض من إمكانية تحقيق السلام المنشود واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة.