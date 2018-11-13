video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية تجدد مطالبتها لإسرائيل بالوقف الفورى لكافة أشكال الأعمال العسكرية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:49 م
الخارجية تجدد مطالبتها لإسرائيل بالوقف الفورى لكافة أشكال الأعمال العسكرية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب ـ أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى ومصابين، محذرةً من التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

 

وجدّد البيان مطالبة إسرائيل بالوقف الفورى لكافة أشكال الأعمال العسكرية، كما نوه أيضاً إلى ضرورة وأد العنف والتصعيد لاستعادة الهدوء بشكل فورى.

 

وأكد البيان على أهمية الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تفاقُم الأوضاع الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض من إمكانية تحقيق السلام المنشود واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل تواصل عدوانها على غزة لليوم الثانى.. مصر تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد العسكرى بالقطاع.. جيش الاحتلال يقصف 150 هدفا ويستهدف مبان سكنية.. والصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 وإصابة 25 آخرين

الكويت وبوليفيا تطلبان من مجلس الأمن الدولى عقد جلسة لبحث الأوضاع فى غزة

مسيرة جماهيرية فى رام الله منددة بالعدوان الإسرائيلى على غزة

اخبار اسرائيل

اخبار فلسطين

اخر اخبار فلسطين

قوات الاحتلال الاسرائيلى

اخبار مصر

اخبار غزه

غزه تحت القصف




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة