الخارجية الكويتية: زيارة الرئيس العراقى للكويت تعبر عن أهمية العلاقة بين البلدين

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قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس العراقي برهم صالح للكويت في أولى محطاته الخارجية، جاءت كتعبير صادق عن أهمية العلاقات بين البلدين.

وأكد الجارالله - في تصريح صحفى - أن نتائج زيارة الرئيس العراقي كانت إيجابية، موضحا أن المباحثات الثنائية التي جرت خلال الزيارة، عكست عمق العلاقة وحرص الجانبين على تعزيزها.

وأشار إلى أن الجانبين يدركان أن المنطقة تمر بظروف استثنائية، تستوجب أن يكون هناك تنسيق وتشاور وتواصل بين القيادتين.

وأوضح أن الجانب العراقي استمع الى رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن الاوضاع في المنطقة، كما تم التطرق للقضايا المشتركة في العلاقات الثنائية وتذليل العقبات التي تواجه مسيرة تلك العلاقات.

ولفت نائب وزير الخارجية الكويتى الى أن تلك الزيارة ستكون لها انعكاسات إيجابية في مستقبل العلاقات، وستمكن البلدين من فتح آفاق تعاون مشترك في كافة المجالات، بالإضافة إلى انها ستمكن البلدين من بلورة رؤية مشتركة حيال قضايا المنطقة.