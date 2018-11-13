video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية السودانية تؤكد اكتمال انسحاب قوات "يوناميد" فى يونيو 2020

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:11 م
الخارجية السودانية تؤكد اكتمال انسحاب قوات "يوناميد" فى يونيو 2020 قوات اليوناميد
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل أن البعثة الأممية المشتركة بدارفور يوناميد سوف تنهي وجودها في يونيو 2020، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2429 بشأن الاستمرار في تخفيض يوناميد تمهيداً لخروجها، منوها بخطط الوزارة لترسيخ عملية الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في الإقليم.

وأوضح فيصل - خلال رده اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الوطني على سؤال حول انسحاب قوات اليوناميد المقدم من العضو الطاهر حسن عبود، عن دائرة الجنينة - أن المرحلة الأولى للانسحاب بدأت في يوليو 2017 بإعادة تشكيل بعثة يوناميد وتخفيض قواتها، منوها بأن المرحلة الثانية تم خلالها إغلاق 11 موقعاً ليوناميد وسحب المكون العسكري واستبداله بوحدات شرطة "يوناميد" المشكّلة في "سرف عمرة، السريف، كورما، مستري، كلمة".

وأشار إلى أنه تم انسحاب البعثة من مواقع بشمال دارفور شملت "المالحة، مليط، زمزم، أم كدادة، أبوشوك، الطينة"، بجانب مناطق في جنوب دارفور التي ضمت "تلس، وعد الفرسان"، فضلاً عن مناطق "فوربرنقا"، بغرب دارفور، ومهاجرية بشرق دارفور.

وأكد تسليم تلك المواقع لحكومات ولايات دارفور وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الولايات والمركز، وذلك بزيادة انتشار الشرطة والنيابات وما يتعلق بحكم القانون منعاً لحدوث انتكاسات.

وأشار وزير الدولة بالخارجية - خلال تقديمه بيان أداء الوزارة للربع الثاني والثالث من عام 2018 وملامح خطة الوزارة للعام 2019 - إلى ما تشهده العلاقات السودانية الإفريقية من عمل متصل.

ودعا إلى التحرك في شكل شبكة وطنية للعمل في إفريقيا وفق رؤية استراتيجية شاملة، مشيراً لدور السودان في جمع الفرقاء، ونوه بأن الحوار السوداني الأمريكي، يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 4.51 بمقياس ريختر يضرب منطقة مروى بالسودان

السودان سينتج حوالى 100 ألف برميل من النفط بحلول 2021

يوناميد

دار فور

السودان




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة