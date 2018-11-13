الخارجية البنمية تعلن توفير منح دراسية للطلاب المصريين

كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من وزارة الخارجية البنمية للمرحلة الجامعية الأولى للعام 2019.

وأشار التقرير إلى إعلان وزارة الخارجية البنمية عن توفير منح دراسية في الجامعات البنمية من خلال البرنامج الدولي لتبادل الطلبة اعتباراً من العام الدراسي 2019 بمشاركة طلاب دوليين بمراحل التعليم الجامعي المختلفة، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية السارية بين الجامعات البنمية والجامعات الدولية.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 30 نوفمبر الجارى، وذلك فى جامعات:

- جامعة بنما www.up.ac.pa

- جامعة التكنولوجيا www.utp.ac.pa

- الجامعة البحرية الدولية www.umip.ac.pa

- جامعة الأمريكيتين www.udelas.ac.pa

وأضاف التقرير أنه فترة الدراسة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن يتحمل الجانب البنمى تذاكر الطيران والإعاشة والمصروف الشخصى، و لمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى: www.mire.gob.pa

https://www.mire.gob.pa/index.php/en/programa-de-movilidad-estudiantil