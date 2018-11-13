الجامعة العربية تطالب بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

(أ ش أ)

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلى كامل المسئولية عن نتائج هذا العدوان وتداعياته.

جاء ذلك فى تصريح للسفير سعيد أبو على الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة اليوم الثلاثاء.

وطالب "أبو على"، المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف هذا العدوان الإسرائيلى الغاشم، محملا المجتمع الدولى مسئولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى والسعى لتحقيق السلام العادل الذى تتطلع إليه شعوب المنطقة.