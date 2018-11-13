video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق مع صاحب مخزن أودية غير مرخص فى الوراق

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:00 م
التحقيق مع صاحب مخزن أودية غير مرخص فى الوراق مخزن الأدوية غير مرخص
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تباشر نيابة الوراق، التحقيق مع صاحب مخزن أدوية غير مرخص، ضبط بحوزته كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، توصل تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع " أحمد . ش " صاحب مخزن غير مرخص بالوراق، لكميات من الأدوية مجهولة المصدر وبيعها للصيدليات بدون حيازة مستندات تفيد مصدرها.

 

وبمداهمة المخزن تم القبض عليه، وبحوزته 2680 عبوة دواء من 374 صنفا دوائيا مجهول المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مباحث التموين تداهم مخزن للأدوية مجهولة المصدر بالوراق

"الصحة" تضبط مستشفى خاصًا بالغربية يخزن أدوية مهربة

مخزن أدوية

أدوية مجهولة المصدر

الوراق

أمن الجيزة

مباحث التموين

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة