التحقيق مع صاحب مخزن أودية غير مرخص فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

تباشر نيابة الوراق، التحقيق مع صاحب مخزن أدوية غير مرخص، ضبط بحوزته كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، توصل تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع " أحمد . ش " صاحب مخزن غير مرخص بالوراق، لكميات من الأدوية مجهولة المصدر وبيعها للصيدليات بدون حيازة مستندات تفيد مصدرها.

وبمداهمة المخزن تم القبض عليه، وبحوزته 2680 عبوة دواء من 374 صنفا دوائيا مجهول المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.