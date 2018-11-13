التجارة: 22 شركة مصرية تشارك بفعاليات معرض "ميديكا" للمستلزمات الطبية بألمانيا

كتب- إسلام سعيد

تشارك حالياً 22 شركة مصرية عاملة فى مجالات المنتجات والتقنيات الطبية بفاعليات الدورة الـ 49 لمعرض المستلزمات الطبيةMedica Trade Fair والمنعقد بألمانيا خلال الفترة من 12 – 15 نوفمبر الجارى وعلى مدار 4 أيام، حيث يقام الجناح المصرى على مساحة 270 م2.

وقال بيان لوزارة التجارة، إن هذا المعرض يعتبر أضخم الفعاليات الطبية المنعقدة على المستوى العالمى حيث يقام منذ أكثر من 40 عاماً بمشاركة خبراء من كافة دول العالم بإعتباره أكبر معرض دولى للمنتجات والتقنيات الطبية فى العالم ويضم عدد من المؤتمرات المتخصصة فى مجالات التعليم والتدريب متعددة التخصصات وندوة المستشفيات الألمانية والتى تمثل محوراً لالتقاء صانعى القرار فى المؤسسات العلاجية الألمانية.

كما سيتم هذا العام عقد مؤتمر الطب والرياضة على هامش فعاليات المعرض والذى يمثل فرصة هامة لتبادل المعرفة بين خبراء الطب الرياضى الدوليين وممثلى صناعات المنتجات الرياضية وشركات التقنيات الطبية.

وقالت مى حلمى مدير قطاع الصناعات الطبية بهيئة تنمية الصادرات إن الهيئة حريصة على دعم الشركات المصرية المشاركة فى هذا المعرض، مشيرة إلى أن المعرض يسهم فى خلق بيئة اتصال بالشركاء التجاريين ونظائرهم من السوق الالمانى والاتحاد الأوروبى وكذا المستوردين لبناء علاقات تجارية تخدم الجانبين وكذا عرض أحدث المنتجات والخدمات فى منصة واحدة تضم مشترين محتملين وموزعين وتجار وموردين من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة انتشار المنتجات المصرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبى من خلال تواجد جناح مصرى بأكبر معرض طبى بالعالم للتعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعات الطبية الحديثة ، مشيرةً إلى أن المعرض Medica يعد بمثابة ورشة عمل للاطلاع على التطور العالمى فى المجال الطبية مما يساعد الصناع المصرين لمعرفة ما هو جديد فى هذة الصناعة وكذلك التسويق لمنتجاتهم بالسوق الأوروبى والحصول على وكلاء أجانب وزيادة فرص التصدير.

ومن جانبه، قال الوزير مفوض تجارى ماهر الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين أنه تم التنسيق مع الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة لترتيب لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية لجذب مزيد من التجار والمشترين للمنتجات المصرية وذلك فى إطار سعى وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية بنسبة 10% سنويا وفق استراتيجية 2020 وكذا زيادة نفاذ المنتج المصرى لكافة الأسواق العالمية.