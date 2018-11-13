الإطفاء الكويتية: لجنة الطوارئ ترفع مستوى استعداداتها لمواجهة السيول غدًا

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أعلن المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد رفع مستوى جاهزية اللجنة التنسيقية للطوارئ، استعدادا لهطول الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة.

جاء ذلك فى كلمة للفريق المكراد خلال جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، أثناء انتقال المجلس إلى مناقشة طلب نيابى بالتحدث عن تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التى هطلت على البلاد فى الأيام القليلة الماضية، وخطط الجهات الحكومية فى مواجهة الأمطار المتوقع هطولها فى الثلاثة أيام المقبلة ابتداءً من غد الأربعاء.

وقال المكراد إن لجنة (الطوارئ) رفعت جاهزية جميع الأفراد والمعدات والمراكز فى جميع أنحاء الكويت، موضحا أن هناك خطة تم إعدادها فى حال هطول الأمطار الغزيرة، ومنها إغلاق الطرق، وبث رسائل تحذيرية من قبل وزارة الإعلام الكويتية، إضافة إلى الحسابات الرسمية لجميع الجهات الحكومية المعنية فى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن من ضمن الخطة أيضا نقل رسائل توعية عبر شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث بجميع اللغات؛ لتوعية المواطنين والمقيمين فى الكويت بمختلف جنسياتهم.

وأشار المكراد إلى وجود متحدث رسمى عن الإدارة العامة للدفاع المدنى فى وزارة الداخلية؛ لنقل جميع الأحداث والجهود التى تقوم بها الجهات الحكومية المعنية فى التعامل مع الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها.

